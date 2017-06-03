Мурманская область вошла в группу субъектов с благоприятными условиями для ведения бизнеса

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России за 2016 год, результаты которого были презентованы сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, Мурманская область улучшила позиции. Регион вошёл в группу субъектов с благоприятными условиями для ведения бизнеса, заняв 32 место. Напомним, по итогам 2015 года по интегральному индексу регион находился также в третьей группе, но на 52 месте.

В ходе презентации рейтинга генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила улучшение состояние инвестиционного климата по всей стране.

«Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла по всей стране. Позитивные измерения произошли по трем из четырех направлений оценки рейтинга. Это регуляторная среда (подключение к сетям, получение разрешения на строительство, регистрация прав собственности, регистрация предприятия). В целом по России на 10% улучшились эти показатели и, соответственно, сократились сроки. Рост отмечен в сфере развития инфраструктуры для бизнеса, а также поддержке малого предпринимательства. В значительной степени такой рост удовлетворенности и эффективности мер поддержки показали госзакупки МСП, они выросли на 157%. Улучшились механизмы использования регионами государственно-частного партнерства – плюс 51%», – рассказала Светлана Чупшева.

При этом руководитель Агентства стратегических инициатив отметила, что ухудшения показателей произошли по показателю «административное давление». Светлана Чупшева связала отрицательную динамику с повысившейся требовательностью бизнеса, строгостью оценок бизнесменами контрольно-надзорной деятельности и административного давления со стороны проверяющих и регулирующих органов.

Говоря о работе региональных властей по совершенствованию состояния инвестиционного климата, Светлана Чупшева отметила возросший по итогам 2016 года вклад региональных команд.

«По-настоящему включились губернаторы, руководители проектных офисов. По сравнению с 2016 годом 51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. 60% всех показателей рейтинга показали рост абсолютных значений. За три года проведения полномасштабного рейтинга 43 субъекта активно и постоянно работают над улучшением инвестиционного климата, и мы видим это в оценках бизнеса», – сказала Светлана Чупшева.

В отношении Мурманской области глава агентства отметила значительную динамику роста доли малых и средних предприятий в госзакупках.

Улучшение результатов Мурманской области в рейтинге связано с тщательным анализом результатов 2015 года, проделанной «работой над ошибками», усилением межведомственного взаимодействия, заключения с администрациями муниципалитетов соглашений о создании условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и развитии конкуренции на территории Мурманской области.