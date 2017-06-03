ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Обиженное молчание, или Ругань - единственный способ общения?Областной праздник «Териберская волна» переносится из-за метели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.06.17 07:10

Мурманская область вошла в группу субъектов с благоприятными условиями для ведения бизнеса

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России за 2016 год, результаты которого были презентованы сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, Мурманская область улучшила позиции. Регион вошёл в группу субъектов с благоприятными условиями для ведения бизнеса, заняв 32 место. Напомним, по итогам 2015 года по интегральному индексу регион находился также в третьей группе, но на 52 месте.

В ходе презентации рейтинга генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила улучшение состояние инвестиционного климата по всей стране.

«Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла по всей стране. Позитивные измерения произошли по трем из четырех направлений оценки рейтинга. Это регуляторная среда (подключение к сетям, получение разрешения на строительство, регистрация прав собственности, регистрация предприятия). В целом по России на 10% улучшились эти показатели и, соответственно, сократились сроки. Рост отмечен в сфере развития инфраструктуры для бизнеса, а также поддержке малого предпринимательства. В значительной степени такой рост удовлетворенности и эффективности мер поддержки показали госзакупки МСП, они выросли на 157%. Улучшились механизмы использования регионами государственно-частного партнерства – плюс 51%», – рассказала Светлана Чупшева.

При этом руководитель Агентства стратегических инициатив отметила, что ухудшения показателей произошли по показателю «административное давление». Светлана Чупшева связала отрицательную динамику с повысившейся требовательностью бизнеса, строгостью оценок бизнесменами контрольно-надзорной деятельности и административного давления со стороны проверяющих и регулирующих органов.

Говоря о работе региональных властей по совершенствованию состояния инвестиционного климата, Светлана Чупшева отметила возросший по итогам 2016 года вклад региональных команд.

«По-настоящему включились губернаторы, руководители проектных офисов. По сравнению с 2016 годом 51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. 60% всех показателей рейтинга показали рост абсолютных значений. За три года проведения полномасштабного рейтинга 43 субъекта активно и постоянно работают над улучшением инвестиционного климата, и мы видим это в оценках бизнеса», – сказала Светлана Чупшева.

В отношении Мурманской области глава агентства отметила значительную динамику роста доли малых и средних предприятий в госзакупках.

Улучшение результатов Мурманской области в рейтинге связано с тщательным анализом результатов 2015 года, проделанной «работой над ошибками», усилением межведомственного взаимодействия, заключения с администрациями муниципалитетов соглашений о создании условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и развитии конкуренции на территории Мурманской области.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 505 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире13:25«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Художественный фильм, серия 1 (6+)15:45«Астерикс против Цезаря». Полнометражный мультфильм (6+)17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)17:35«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиПодкинуть народу деньжат - предлагают экономистыПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать-PRO ВалютуДоллар подрос на 15 копеек, евро – почти на 8 копеекДоллар и евро начали день ростом-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 июняПлановые отключения в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения