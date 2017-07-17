Мурманская область вошла в первую пятерку регионов, чьи соглашения с Министерством внутренних дел РФ утвердило правительство России

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Открывая совещание, первый заместитель главы региона напомнил, что 4 июля правительство РФ, утвердило соглашение между МВД России и правительством Мурманской области. Таким образом, Мурманская область стала пятым регионом после Москвы, Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, имеющим утвержденное правительством России соглашение с МВД.

«Теперь сотрудники полиции вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Это означает, что полиция будет помогать органам исполнительной власти области и органам местного самоуправления обеспечивать исполнение норм Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», – отметил Алексей Тюкавин.

Подробно о содержании Соглашения рассказал министр юстиции Мурманской области Василий Плевако. Он пояснил, что несколько лет назад, после реорганизации милиции в полицию, регионы лишились права возлагать на должностных лиц органов внутренних дел полномочия, связанные с возбуждением дел об административных правонарушениях, предусмотренных региональными законами. Такие полномочия теперь можно только передать соглашениями, заключаемыми с МВД России, которые вводятся в действие распоряжениями Правительства России. Именно о таком соглашении идет речь.

Как сообщил министр, ранее за такие правонарушения, как нахождение несовершеннолетних в возрасте до 14 и до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, редко кто привлекался к ответственности. За нарушение тишины и покоя граждан, нарушение прав граждан на защиту от угрозы со стороны животных число наказаний побольше, но также недостаточно.

«Теперь более активно содействовать исполнению требований законов области в этой части будут сотрудники полиции, получившие право составлять протоколы об административных правонарушениях, порядка в муниципалитетах будет больше», – подчеркнул Василий Плевако.

По предварительным подсчетам, за год по этим статьям в бюджет Мурманской области планируется получить штрафов более чем на 10 млн рублей. Часть этих денег вернется в муниципалитеты в виде субвенций.

«Главное все же не сбор денег и рост суммы штрафов, хотя в том числе и от этого зависит работа административных комиссий. Самое главное – улучшить общественный порядок в наших муниципалитетах и обеспечить своевременное пресечение противоправных действий. Надеюсь, что все муниципалитеты активно включатся в эту работу и по истечении определенного периода проанализируют, как работает соглашение», – сказал Алексей Тюкавин.