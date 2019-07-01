Мурманская область вошла в тройку регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 года
Международная сеть «FinExpertiza» составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, результаты которого приводит «Российская газета», в среднем за прошлый год каждый россиянин должен был заплатить за коммунальные услуги по 17936 руб., что на 5,3% больше, чем годом ранее.
Регионом с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам
В первую пятерку «дорогих» вошли Чукотский автономный округ (2774 рублей) и Московская область (2607 рублей).
Меньше всех за коммунальные услуги, согласно исследованию, платят жители Дагестана (в среднем 457 рублей в месяц). Второе место заняла Республика Тыва (478 рублей), на третьем – Ингушетия (488 рублей).