Мурманская область вошла в тройку регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 года

Международная сеть «FinExpertiza» составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, результаты которого приводит «Российская газета», в среднем за прошлый год каждый россиянин должен был заплатить за коммунальные услуги по 17936 руб., что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Регионом с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 года стала Магаданская область. Как утверждается в исследовании, среднестатистический житель этого региона в прошлом году тратил на коммунальные услуги в среднем по 3511 рублей в месяц. На втором месте – Камчатский край (3420 рублей в месяц). Замыкает тройку Мурманская область (3003 рублей).

В первую пятерку «дорогих» вошли Чукотский автономный округ (2774 рублей) и Московская область (2607 рублей).

Меньше всех за коммунальные услуги, согласно исследованию, платят жители Дагестана (в среднем 457 рублей в месяц). Второе место заняла Республика Тыва (478 рублей), на третьем – Ингушетия (488 рублей).