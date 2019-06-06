Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал о внутреннем туризме «Отдых в России» и журнал о въездном туризме для иностранной аудитории «Туризм и отдых в России» провели новое исследование, посвященное въездному туризму, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности у иностранных туристов.

Мурманская область вошла в «золотую» группу Национального рейтинга въездного туризма-2019, заняв 18 место из 85 и 2 место из регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, уступив только Республике Карелия.

Составителями даны неформальные названия группам рейтинга. Связаны они с классификацией отелей и обозначениями уровня сервиса, принятыми во всем мире: «5 звёзд», «4 звезды» и «3 звезды».

Мурманская область вошла в группу с условным названием «5 звёзд».

Попадание в ТОП-20 Мурманской области объясняется тем, что регион по большей части расположен за полярным кругом и сюда едут туристы со всего мира посмотреть на северное сияние.

Для оценки регионов по уровню развития въездного туризма составителями рейтинга выбраны следующие критерии: общее количество иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (предварительные данные за 2018 год предоставлены Росстатом); количество размещенных иностранных туристов за год на 1000 жителей данного региона (по данным Росстата за 2018 год); прирост или уменьшение количества иностранных туристов по сравнению с предыдущим годом (данные за 2017 и 2018 годы предоставлены Росстатом).

Дополнительно проведено ранжирование по каждому из критериев.

По критерию «Количество размещенных иностранных туристов за год на 1000 жителей данного региона» Мурманская область также вошла в ТОП-20 и заняла 11 место. Согласно данным – на 1000 жителей Кольского полуострова приходится 55 иностранцев, прибывших в Мурманскую область с целью туризма.