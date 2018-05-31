Мурманская область. Арктика31.05.18 18:02
Мурманская область встречает лето дождями
Как сообщает Мурманское УГМС, 1 июня ожидается, что погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю: пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +11+18°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер ночью южный, днём северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°, на юге области до +18°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
1 июня в Кандалакшском районе и в районе городов Мончегорск и Полярные Зори ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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