Мурманская область встречает лето дождями

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 июня ожидается, что погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю: пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +11+18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер ночью южный, днём северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°, на юге области до +18°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

1 июня в Кандалакшском районе и в районе городов Мончегорск и Полярные Зори ожидается IV региональный класс пожарной опасности.