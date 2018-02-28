Мурманская область встречает весну порывистым ветром

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 марта погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром в Карском море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8°, при прояснениях -12-18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, ночью на севере сильный. Температура воздуха -3-8°, ночью при прояснениях до -18°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 28 февраля равна 35-65 см.