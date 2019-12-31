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Мурманская область. Арктика31.12.19 18:02

Мурманская область вступает в новый год с прекрасной зимней погодой

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 января погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21°.

Средняя суточная температура воздуха 1 января в Мурманске составляет минус 9,1°С. Чаще всего (в 28% случаев) средняя суточная температура воздуха в этот день находится в пределах от минус 5 до минус 10°С. Самая высокая температуры воздуха отмечалась в 1972 году, когда в течение суток столбик термометра поднимался до плюс 5°С. В этот же день в городе был зафиксирован максимальный порыв ветра 42 м/с. Самая низкая температура воздуха 1 января – минус 29,5°С отмечалась в 1940 году. Осадки 1 января отмечаются в 81% случаев, чаще всего преобладают слабые осадки до 0,5 мм.

Ночью 2 января в нашем регионе ожидается морозная погода. Днём 2 января и в течение суток 3 января, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море, ожидается повышение температуры воздуха, местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности.

Завтра, 1 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью на севере местами сильный. Температура воздуха -6-11° при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается зимний режим. По данным наблюдений на 31 декабря толщина льда равна 20-45 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 12-18 см. Толщина льда на водных объектах близка к норме (±10 см). На водпосту р. Кола - 1425 км Окт.ж.д. толщина льда равна 34 см, что на 3 см меньше нормы. По данным маршрутной снегосъёмки (полевой участок) в конце декабря в городе Мурманск высота снега на 13 см больше нормы, запасы воды в снеге составляют 111% от нормы.

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