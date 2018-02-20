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Мурманская область. Арктика20.02.18 17:45

Мурманская область второй год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Сегодня родители школьников Мурманской области приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится второй год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для знакомства родителей выпускников с особенностями экзаменационных процедур.

Вместе с родителями выпускников в пункте проведения экзамена №902 на базе мурманской гимназии № 2 экзамен писала первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

«Мы ежегодно проводим репетиционные экзамены, которые позволяют работникам пунктов провести процедуру в соответствии с порядком проведения ЕГЭ и отработать все организационные моменты, выпускникам – психологически подготовиться к экзаменам. Но волнение от предстоящих экзаменов испытывают не только дети, но и родители. И Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» позволяет снять лишнее напряжение у родителей», – отметила Ирина Ковшира.

Родители выпускников познакомились с полной процедурой сдачи ЕГЭ – им в том числе пришлось предъявлять паспорта, сдавать электронные устройства и проходить проверку металлодетектором на наличие запрещенных предметов. Перед тем, как приступить к работе, участники экзамена прослушали инструктаж и заполнили бланки. Родители выпускников также увидели, как осуществляется контроль на госэкзамене и как происходит печать экзаменационных материалов.

Комментарии

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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