Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл рабочее совещание по вопросу оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова проинформировала участников совещания – представителей региональных исполнительных органов государственной власти – об итогах федеральной оценки темпов социально-экономического развития субъектов РФ за 2016 год, по результатам которой Мурманская область второй год подряд входит в число регионов-лидеров с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий.

Кроме того, на рабочем совещании рассмотрены меры по реализации указа президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», которым изменен перечень показателей для оценки эффективности деятельности региональных управленческих команд, а также предполагаемые в связи с этим итоги оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области за 2017-2018 годы.