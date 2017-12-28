Мурманская область второй год подряд входит в число регионов-лидеров с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий
Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл рабочее совещание по вопросу оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова проинформировала участников совещания – представителей региональных исполнительных органов государственной власти – об итогах федеральной оценки темпов социально-экономического развития субъектов РФ за 2016 год, по результатам которой Мурманская область второй год подряд входит в число регионов-лидеров с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий.
Кроме того, на рабочем совещании рассмотрены меры по реализации указа президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», которым изменен перечень показателей для оценки эффективности деятельности региональных управленческих команд, а также предполагаемые в связи с этим итоги оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области за 2017-2018 годы.