Мурманская область второй год подряд занимает первое место по энергоэффективности среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности
Согласно рейтингу, подготовленному Минэнерго России по итогам 2016 года, Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности, к которому относится 43 региона. Рейтинг регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности возглавил Санкт-Петербург, опередив прошлогоднего лидера – Ханты-Мансийский автономный округ. Среди регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности первое место у Ставропольского края. В целом по Российской Федерации Мурманская область вышла на шестое место в рейтинге энергоэффективности, опередив значительную часть регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности.
Ранее на Российской энергетической неделе заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын рассказал о том, что цель данного рейтинга — активизировать работу региональных властей в области повышения энергоэффективности бюджетного сектора, и Минэнерго России открыто для предложений регионов и профессионального сообщества по совершенствованию рейтинга, который станет ежегодным. При составлении рейтинга эксперты Минэнерго использовали несколько ключевых факторов: включение показателей энергоэффективности в госпрограммы, реализация механизма энергетических деклараций, энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, энергоэффективность электроснабжения в бюджетном секторе.