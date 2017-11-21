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Мурманская область. Арктика21.11.17 13:10

Мурманская область является благополучной по всем особо опасным болезням животных

Сегодня на заседании правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, председатель комитета по ветеринарии Алексей Касаткин доложил о реализации полномочий в области ветеринарии. Напомним, задача по усилению контроля за осуществлением таких полномочий органами госвласти субъектов РФ была поставлена перед регионами на состоявшемся в июле совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ в связи с неблагополучной эпизоотической обстановкой в России по особо опасным болезням животных.

Как отметил в своем выступлении Алексей Касаткин, Мурманская область является благополучной по всем особо опасным болезням животных. Последний случай сибирской язвы был зарегистрирован на территории региона в 1957 году, бешенства – в 1988 году, африканской чумы свиней – в 2011 году, ящура – в 1960 году.

В целях предупреждения возникновения опасных болезней животных в регионе приняты соответствующие планы профилактических мероприятий, утверждены меры по предупреждению возникновения и заноса заболеваний, а также порядок действий ветеринарных специалистов при выявлении падежа животных. Так, перемещение в регионе всех видов животных и кормов осуществляется на основании разрешений комитета по ветеринарии Мурманской области; при перемещении сельскохозяйственных животных проводится их обязательное карантинирование в течение 30 дней; регулярно организуются обходы личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств с проведением клинического осмотра животных и разъяснительной работы с владельцами. Кроме того, специалисты ветеринарной службы регулярно осуществляют учет и идентификацию всего поголовья восприимчивых животных. Во всех случаях внезапного падежа животных пробы патологического материала исследуются в Мурманской облветлаборатории.

Для проведения профилактических мероприятий приобретены в необходимом количестве современное лабораторно-диагностическое оборудование, спецавтотранспорт, оборудование и инвентарь. Для организации противоэпизоотических мероприятий на случай возникновения особо опасной заразной болезни имеется неснижаемый запас материально-технических средств.

В текущем году финансирование комитета и подведомственных учреждений составляет более 197 млн рублей. Мониторинговые исследования по актуальным болезням проводятся в соответствии с утвержденными графиками, особое внимание уделяется эпизоотической ситуации в хозяйствах аквакультуры и диким популяциям. Результаты исследований подтверждают эпизоотическое благополучие региона, подчеркнул Алексей Касаткин.

«Финансовое, материально-техническое обеспечение комитета и подведомственных учреждений позволяет оперативно и эффективно принять меры по локализации возможных очагов заразных болезней животных и недопущению их дальнейшего распространения», – сказал Алексей Касаткин.

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