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Мурманская область. Арктика08.11.17 10:55

Мурманская область занимает шестое место в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Минстрой России обновил рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который отражает динамику его выполнения. В обновленном рейтинге – по состоянию на начало ноября – Мурманская область занимает 6 место среди субъектов РФ.

При расчёте рейтинга учитывалась динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей всех уровней, в том числе разработка интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы.

Напомним, что приоритетный проект стартовал в 2017 году. В его реализации в текущем году участвуют 82 субъекта Российской Федерации.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта Мурманской области выделены средства федерального бюджета в объеме 119,86 млн рублей: 115,26 млн рублей направлены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды; 4,6 млн рублей федеральной субсидии направлены на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). Софинансирование из областного бюджета составляет 106,37 млн рублей, муниципального бюджета – 16,7 млн рублей, а также внебюджетные средства (средства организаций и граждан). До конца 2017 года планируется благоустроить 64 дворовые, 29 общественных территорий и 1 парк.

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