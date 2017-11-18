Мурманская область заняла 5 место во внешнеторговом обороте СЗФО

Внешнеторговый оборот (ВТО) Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2,8 млрд. долларов США (по данным Северо-Западного таможенного управления ФТС России и Мурманскстата, с учетом объемов экспорта рыбы и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля).

Мурманская область является субъектом РФ, ориентированным на вывоз товаров. Экспорт увеличился в 1,4 раза по сравнению с январем-сентябрем 2016 года и составил 92% от внешнеторгового оборота Мурманской области (85,2% за аналогичный период прошлого года). Наиболее значимыми товарными группами экспорта области являлись металлы и изделия из них, их доля – 53,6% от общего стоимостного объема экспорта (в январе-сентябре 2016 года – 47,6%), продовольственные товары – 28,3% (28,2%), минеральные продукты – 14,7% (20,9%).

Импорт сократился в 1,4 раза. В структуре импорта основная доля пришлась на продукцию машиностроения (55,9% против 48,4% в январе-сентябре 2016 года) и химической промышленности (25,8% против 14,2%).

При этом на внешнеторговый оборот Мурманской области прошлось 4,4% ВТО Северо-Западного федерального округа (без учета объемов экспортной продукции вне зоны действия таможенного контроля): экспорт составил 8,9% от стоимостных объемов экспорта СЗФО, импорт – 0,9%.

За январь-сентябрь 2017 года предприятия и организации Мурманской области вели торговлю с 73 странами. Географическая направленность товарооборота осталась прежней, а именно, наиболее активны связи Мурманской области со странами дальнего зарубежья. На их долю пришлось 97,3% товарооборота области. Крупнейшие страны-партнеры: Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Китай, их суммарный удельный вес составил 71,5% внешнеторгового оборота области.