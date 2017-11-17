Мурманская область заняла лидирующее место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов Российской Федерации с населением до 1 миллиона человек

В Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание координационных советов по культуре и туризму при Министерстве культуры Российской Федерации. Основным вопросом повестки дня заседания стал вопрос рассмотрения программы «Культурные маршруты» Совета Европы.

На совете также подведены итоги работы органов культуры субъектов Российской Федерации по информационной активности культурной жизни за первое полугодие 2017 года. Комитету по культуре и искусству Мурманской области вручён диплом за активное участие в реализации проекта «Единое информационное пространство в сфере культуры» и за второе место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации в номинации «Субъект Российской Федерации с населением до 1 млн человек».

Рейтинг информационной активности субъектов РФ формируется на основании показателей работы учреждений культуры в автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры».

Данный проект разработан Министерством культуры РФ с целью распространения сведений об учреждениях культуры, услугах и мероприятиях в сфере культуры с использованием различных информационных каналов, включая e-mail рассылки, распространение информации в социальных сетях, публикацию в формате открытых данных на официальном сайте Минкультуры России, портале «Культура.РФ» и других популярных ресурсах.