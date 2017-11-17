ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубыГородская комиссия прогулялась по дорожкам вдоль «Семечки»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.11.17 13:56

Мурманская область заняла лидирующее место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов Российской Федерации с населением до 1 миллиона человек

В  Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание координационных советов по культуре и туризму при Министерстве культуры Российской Федерации. Основным вопросом повестки дня заседания стал вопрос рассмотрения программы «Культурные маршруты» Совета Европы.

На совете также подведены итоги работы органов культуры субъектов Российской Федерации  по информационной активности культурной жизни  за первое полугодие 2017 года. Комитету по культуре и искусству Мурманской области вручён диплом за активное участие в реализации проекта «Единое информационное пространство в сфере культуры» и за второе место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации в номинации «Субъект Российской Федерации с населением до 1 млн человек».

Рейтинг информационной активности субъектов РФ формируется на основании показателей работы учреждений культуры в автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры».

Данный проект разработан Министерством культуры РФ с целью распространения сведений об учреждениях культуры, услугах и мероприятиях в сфере культуры с использованием различных информационных каналов, включая e-mail рассылки, распространение информации в социальных сетях, публикацию в формате открытых данных на официальном сайте Минкультуры России, портале «Культура.РФ» и других популярных ресурсах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 608 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Комментарий к новости:Выпускник оленегорской школы Михаил Чеканов получил сто баллов по двум предметам ЕГЭ: профильной математике и информатике и ИКТ
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
Добрый вечер. Я директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения - Акачёнок Лёля Анатольевна. Профессия социальный работник ассоциируется в первую очередь с нашим центром, в
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Равнодушие – немощные северяне ставят диагноз соцработникам и системе реабилитации
VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
Комментарий к новости:«SexyGuber» подбирает «ЛедиГубера». Лидирует Марина Ковтун
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на огурцы, помидоры и меха пошли в рост, а спичи подешевели-PRO ВалютуКурс евро снизился на 34 копейки, а доллара – почти на 36 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газТерритория порта Сабетта увеличилась почти на 15 га за счёт искусственного земельного участка-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика