Мурманская область заняла восьмое место среди регионов России по результатам социально-экономического развития территорий в 2016 году

По предварительным итогам федеральной оценки темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, Мурманская область вошла в число регионов-лидеров с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий.

Так, по итогам, подведенным Минэкономразвития России за 2016 год, Мурманская область заняла высокое восьмое место в рейтинге. Напомним, по итогам за 2015 год наш регион занимал 11 место.

По результатам проведенной оценки до конца этого года из федерального бюджета регион получит грант в сумме 409,1 млн рублей.

Вопрос по распределению соответствующих межбюджетных трансфертов рассматривался сегодня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака.

Как отмечают в министерстве экономического развития Мурманской области, на достижение этого результата в большей степени повлиял рост налогового потенциала региона и инвестиционной активности в коммерческом секторе, а также стабильно положительная динамика по обороту субъектов малого и среднего предпринимательства и вводу в действие жилья.

Достижение Мурманской областью второй год подряд таких высоких позиций в федеральном рейтинге регионов является важным результатом совместной конструктивной работы, как бизнеса, так и органов власти всех уровней, подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

«В регионе реализуется комплекс мер по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности, который показал свою эффективность. И сегодня рост инвестиционной активности в коммерческом секторе, а также приход новых инвесторов с намерениями по реализации в регионе крупных проектов, дают нам основания рассчитывать на экономическую и финансовую стабильность в перспективе», – сказала Марина Ковтун, добавив, что полученные финансовые средства будут использованы на решение ключевых социально-экономических задач, стоящих перед регионом.