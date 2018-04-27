Мурманская областная библиотека приняла участие в международной экологической акции «Марш парков»

Акция объединяет людей, осознающих важность природоохранных территорий. Главная идея акции - показать, что заповедные территории являются уникальной частью национального природного достояния. Девиз Марша парков этого года - «Молодежь и природа – общее будущее». Именно молодежи в ближайшем будущем придется поддерживать благоприятное состояние окружающей среды.

На Кольском полуострове есть множество уникальных природных памятников, среди которых и Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Николая Аврорина. Он является одним из трех ботанических садов мира за Полярным кругом. Здесь специалисты изучают флору Крайнего Севера, ведут исследования в области физиологии растений, занимаются акклиматизацией и воспроизводством новых видов растений и вопросами озеленения городов Мурманской области.

Научные сотрудники ботанического сада-института стали гостями библиотеки и подготовили большую просветительскую программу. Для участников встречи было прочитано три лекции: «Парки Мурманской области: обзор, особенности, проблемы», «Борщевик Сосновского. Меры борьбы», «Ассортимент растений для посадки в парках и скверах».

В рамках акции был проведен мастер-класс «Этапы проектирования парков и скверов. Разработка эскиза.