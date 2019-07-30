Мурманская областная детская клиническая больница получит новое оборудование

По поручению врио губернатора Андрея Чибиса для хирургического отделения Мурманской областной детской клинической больницы будет приобретена новая лапароскопическая стойка. С просьбой об обновлении именно этого оборудования к руководителю области обратились медики, работающие в лечебном учреждении. Как пояснил глава региона, возможность для закупки техники, необходимой для проведения операций, в бюджете региона есть.

«Мы получили из федерального бюджета дополнительные средства на развитие системы здравоохранения в размере 300 млн рублей. Из них и будет выделена сумма, необходимая для покупки техники, о которой попросили врачи», – прокомментировал Андрей Чибис.

Сегодня же главе региона презентовали оборудование, которое детская больница получила в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз». Для операционного блока хирургического отделения закуплен дорогостоящий высокотехнологичный наркозно-дыхательный аппарат. Он позволит проводить в больнице сложные операции, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела.

Андрей Чибис поблагодарил компанию за поддержку учреждений детского здравоохранения и за помощь в повышении качества медицины в Мурманской области.