Мурманская областная детско-юношеская библиотека – участница международной научно-практической конференции «Баренц библиотека 2.0».

12-13 марта областная детско-юношеская библиотека станет участницей международной научно-практической конференции «Баренц библиотека 2.0», которая начнёт свою работу в отеле «Азимут». Это международное мероприятие предусмотрено Планом культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк на 2017 – 2019 годы. Организаторами являются Губернская библиотека Финнмарка, Мурманская областная универсальная научная библиотека и Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

В рамках обширной программы конференции отдельная встреча состоится 13 марта в 13:00 в Областной детско-юношеской библиотеке и будет посвящена межрегиональному развитию библиотек в области формирования новых форм компетенций. Откроет эту часть программы презентация красочной выставки «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Выставка (14 баннеров) предоставлена Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске и рассказывает о детской литературе этой страны. В её открытии примет участие консул госпожа Астрид Нерум. Затем состоится международный мастер-класс, где коллеги-библиотекари из России и Норвегии, работающие с детьми и молодежью, поделятся своими творческими наработками.

Весомой частью конференции станет обсуждение возможного нового проекта сотрудничества между двумя приграничными странами-соседями в плане привлечения к чтению и совершенствования профессиональной компетенции данной категории библиотекарей.