Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой примет участие в акции «Ночь искусств»

В Мурманском областном краеведческом музее состоится Всероссийская акция «Ночь искусств». Традиционно в ней примет участие Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Сотрудники отдела искусства и творчества 3 ноября в 18 часов проведут познавательно-игровую программу «Искусство – это круто!». Гостей встретит костюмированная героиня Осень, вместе с которой дети поиграют, отгадают загадки об искусстве, ответят на вопросы викторины о театре. Желающие смогут продемонстрировать свои актерские способности, поучаствовав в игре «Пантомима».