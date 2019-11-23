Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой присоединяется к акции «Родился читателем»

25 ноября во всех роддомах и родильных отделениях города Мурманска и области пройдёт ставшая уже традиционной акция «Родился читателем».

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой поздравят мам, чьи дети родились в прекрасный праздник День матери. В качестве подарков приготовлены праздничные наборы, в которые входят: книга для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книга для чтения малышу, Конвенция ООН о правах ребёнка, комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

В 11.00 акция пройдёт в родильном доме № 3 ГОБУЗ МОКМЦ (ул. Бочкова, 6), а в 12.00 в Перинатальном центре ГОБУЗ МОКМЦ (ул. Лобова, 8).

Библиотекари надеются, что подарочные книги и издания станут надежными спутниками и верными помощниками мамам и их малышам.