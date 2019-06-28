Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой проведёт праздник, посвященный открытию второй смены летнего оздоровительного лагеря

1 июля на площадке перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится флешмоб, посвященный открытию второй смены летнего оздоровительного лагеря.

Ребята, чьи каникулы проходят в городе, примут участие в танцевальной разминке и украсят Аллею писателей творческими работами на асфальте. Главная идея флешмоба – все участники одновременно должны нарисовать композиции, которые будут передавать летнее настроение.

Праздник продолжится в отделах библиотеки познавательными, развлекательными занятиями, интерактивными экскурсиями по реальным и виртуальным музеям, просмотрами любимых мультфильмов.