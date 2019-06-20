Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой стала победителем конкурса видеофильмов «Все о библиотеках, в библиотеках и для библиотек».

В Судаке прошёл V Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–2019»). Его посетило более 900 человек из 12 стран мира – руководители и специалисты библиотек, учреждений образования, издательств, книготорговых организаций, музеев, архивов, информационных центров, университетов, компьютерных и интернет-компаний, бизнеса и права России, ближнего и дальнего зарубежья. Гостями мероприятия стали представители из библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Владимира, Мурманска, Челябинска, Новосибирска, Перми, Республики Алтай, Республики Мордовия, Республики Казахстан и Республики Крым.

В рамках форума «Крым-2019» состоялся конкурс видеофильмов «Все о библиотеках, в библиотеках и для библиотек».

14 июня на торжественном закрытии форума Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой была награждена Сертификатом победителя конкурса «Лучший видеоролик» за видеофильм «Дом открытых сердец» (к 50-летию библиотеки).