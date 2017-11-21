Мурманская областная детско-юношеская библиотека подведёт итоги XX Международного конкурса детской рукописной книги

23 ноября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится Праздник юных писателей, на котором будут подведены итоги юбилейного XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок».

В зале областного дворца соберутся юные писатели из Мурманска и Мурманской области, педагоги, родители. В праздничной обстановке, которую украсят своими выступлениями лучшие детские творческие коллективы города, состоится награждение победителей конкурса. Участники, не занявшие призовые места, будут отмечены благодарственными письмами организаторов конкурса.

Международный конкурс детской рукописной книги - масштабный детский творческий проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

В этом году в конкурсе приняло участие около пяти тысяч ребят из 40 городов и поселков Мурманской области, а также Архангельской, Псковской, Ярославской областей, Республики Карелия и г.Санкт-Петербурга. В финал конкурса вышли более двух тысяч юных авторов, которые создали и представили на конкурс более 350 детских рукописных книг, с которыми можно будет познакомиться на выставке в фойе дворца культуры.