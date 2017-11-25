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Мурманская область. Арктика25.11.17 07:39

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подвела итоги XX Международного конкурса детской рукописной книги

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся праздник юных писателей, который подвел итоги XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок», посвященного предстоящему в 2018 году 80-летнему юбилею образования Мурманской области.

В этом году в конкурсе приняло участие около пяти тысяч ребят из 40 городов и поселков Мурманской области, а также Архангельской, Псковской, Ярославской областей, Республики Карелия и г. Санкт-Петербурга. В финал конкурса вышли более двух тысяч юных авторов, которые создали и представили на конкурс более 350 детских рукописных книг, которые были представлены на выставке в фойе дворца культуры.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников поблагодарил организатора конкурса за огромную творческую работу и зачитал Памятный адрес Мурманской областной Думы, в котором отмечена значимость и актуальность конкурса. Затем состоялось вручение Гран-при губернатора Мурманской области, которого удостоилась Руслана Стегура из Мончегорска, студентка факультета журналистики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого за повесть «51 килограмм провинции».

На празднике были награждены более 100 победителей, также юным участникам были подготовлены специальные призы и благодарственные письма от 28 деловых партнеров конкурса. Необычным творческим подарком для зрителей стало выступление воспитанников детского дома «Ровесник», участвующих в канис-проекте клуба собаководства «Романов-на-Мурмане».

В церемонии награждения в номинации «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья» также принял участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, который сказал теплые приветственные слова в адрес юных авторов и особо подчеркнул испытываемое чувство гордости за талантливых детей Мурманской области.

XXI Международный конкурс детской рукописной книги -2018 стартовал под девизом «Здесь мне посчастливилось родиться» и посвящен Десятилетию детства в России.

 

 

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