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Мурманская область. Арктика17.02.18 07:20

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает читателей принять участие в игре «Я б в разведчики пошёл...»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт увлекательная игра бродилка «Я б в разведчики пошёл...».  Юные следопыты смогут посетить все отделы библиотеки и даже те, которые в обычные дни для читателей закрыты.

В ходе игры ребятам и их родителям предстоит стать настоящими разведчиками и пройти по маршруту, состоящему из нескольких этапов.

Участникам предстоит решать логические задачи, отгадывать шифры, искать предметы. Перейти на каждый следующий этап можно будет, найдя подсказку на предыдущем этапе.

Только самые наблюдательные, внимательные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала и получить звание «Юный разведчик».

Приглашаются все желающие. Мероприятие проводится с 19 по 25 февраля с 12.00 до 16.00.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Нурлана
17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
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Ирина
16.02.18 11:40
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Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
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