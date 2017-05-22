Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает младших школьников на литературно-игровой час ко Дню славянской письменности и культуры

24 мая в 12.00 в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Юные читатели познакомятся с историей праздника, узнают, как появились буквы, кто и когда подарил нашему народу славянскую азбуку. Ребята смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, разгадать ребусы, отгадать загадки.