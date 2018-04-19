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Мурманская область. Арктика19.04.18 12:59

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает на Библиосумерки в японском стиле

20 апреля с 17.00 до 20.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) присоединяется к Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2018» и проводит «Библиосумерки-2018». Библиосумерки посвящены году Японии в России. Для читателей подготовлена насыщенная и интересная программа, которая позволит совершить виртуальное путешествие в одну из самых таинственных и загадочных стран мира.

И детей, и взрослых, которые придут в это вечер в библиотеку, ждет традиционная и всеми любимая лотерея «Счастливый билетик», розыгрыш которой состоится в самом конце вечера и целый комплекс мероприятий на разных площадках библиотеки.
В отделе искусства и творчества посетители смогут открыть для себя мир японской культуры и принять участие в мастер-классах по созданию ошибаны (творчество основано на использовании материала - цветов, трав, коры деревьев, засушенных под прессом и сохранивших свои природные форму и цвет) и рисованию героев комиксов - манги. Также будет работать фотозона в японском стиле.

Посетители отдела электронных ресурсов отправятся в виртуальный тур в страну Восходящего солнца, а затем встретятся с руководителем мурманского приюта для бездомных животных Оксаной Анчишкиной и её питомцами, почитают им книги, узнают интересные факты о собаках и кошках японских пород. Далее состоится встреча с мурманской писательницей Екатериной Панфиловой. В завершение пройдет мастер-класс «Японский журавлик» по изготовлению бумажного журавлика в технике оригами.

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов приглашает на познавательный, творческий и активный квест «Тайна иероглифа, или Путешествие на спине дракона». Главная миссия этого квеста - разгадать тайну иероглифа с печати дракона! Детям предстоит собрать сведения о Японии, узнать о жизни людей, культуре, традициях и национальных особенностях, поиграть в игры японских детей, познакомиться со сказками этой удивительной страны.

В Центральном холле библиотеки состоится акция «Во все дома без разбора сегодня пришла весна», посвящённая весенним праздникам Японии. Во время проведения акции состоится мастер-класс бумажной пластики по созданию традиционных поделок: открыток в японском стиле, а также «хатимаки» - белых головных повязок, символизирующих у японцев непреклонность намерений и поддерживающих боевой дух. Зона проведения мероприятия будет оформлена в национальном стиле, будет звучать японская музыка.

В секторе литературы на иностранных языках пройдет занимательный час чтения «Японские легенды и притчи», на котором гостей встречи познакомят с символами Японии, особенностями японской литературы. Также состоится Урок Доброты «Японский Хатико – символ собачьей верности» с волонтерами Мурманского регионального фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека». 

В отделе библиотечного обслуживания дошкольников для участников Библиосумерек подготовлена игровая программа «В стране восходящего солнца», в ходе которой посетители будут инсценировать сказку «Репка», участвовать в шуточных боях борцов сумо, слушать и читать переводы с японского детских стихов, собирать пазлы и складывать оригами. 
Отдел информационной и справочно-библиографической работы приглашает принять участие в познавательной игре-викторине «Путешествие на родину Солнца», заняться созерцанием цветов и поприсутствовать на вечерней чайной церемонии.

В отделе обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи пройдет мастер-класс «Нинге: куклы, сказки и легенды» (изготовление традиционной японской куколки из ткани и бумаги). 
Зал новой художественной литературы приглашает на книжный разговор «Сокровенная суть японской души» о японской литературе. 

В Центре знаний ребят ждет интересная программа «Аятори по-японски». Участники поиграют в традиционные игры «Дзянкэн», «Охадзики», старинные японские игры «Карупа», «Сеги». Испытают себя в интеллектуальных играх и поединках.

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