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Мурманская область. Арктика06.02.18 13:05

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает на открытие портретной галереи писателей-земляков

9 февраля  в детско-юношеской библиотеке состоится торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. Автор работ заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Североморска Анатолий Александрович Сергиенко.

Портретная галерея станет частью музейного комплекса областной детско-юношеской библиотеки «Мурман литературный», который включает в себя также Аллею писателей и кабинет писателя XX века. Экспозиции музея знакомят читателей с литературой Кольского Заполярья, творчеством мурманских писателей и поэтов.

Музей «Мурман литературный» создан в сентябре 1994 года при поддержке ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей России, писателя и общественного деятеля Виталия Семеновича Маслова.

При содействии Виталия Семеновича Маслова в музей были переданы издания мурманских писателей, рукописные записи, черновики отдельных книг, протоколы совещаний писательской организации и другие документы.

Открытие портретной галереи - продолжение работы специалистов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по сохранению литературного наследия Кольского Севера.

В галерею войдут созданные художником А.А. Сергиенко портреты известных мурманских писателей Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова, Октябрины Вороновой, Николая Скромного, Александра Миланова, Николая Колычева, Олега Бундура.

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