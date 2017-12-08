Мурманская областная детско-юношеская библиотека вошла в число победителей межрегионального конкурса на лучшую библиотечную группу в социальной сети

В целях развития библиотечного информационного пространства, популяризации чтения и формирования положительного имиджа библиотек в Интернете проходил межрегиональный конкурс на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Book-Продвижение», организованный Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина.

Конкурс проходил с 6 сентября по 6 декабря по нескольким номинациям. В нем приняло участие более 130 областных и городских, а также небольших районных, межпоселенческих и сельских библиотек со всей страны и ближнего зарубежья.

В номинации «Лучшая группа областной библиотеки» первое место присуждено группе «ИНФЫ» отдела информационной и справочно-библиографической работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Все победители получают диплом 1 степени и награждаются сертификатом на участие в вебинаре Вологодской региональной общественной организации «Созидание» по SMM.