Мурманская областная Дума торжественно отметила 25-летие

Сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня начала работы Мурманской областной Думы. В торжествах приняла участие первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Поздравляя депутатов, первый заместитель главы региона отметила, что за прошедшие четверть века в Мурманской области была создана современная и качественная законодательная база.

«Мы, команда нового губернатора, сразу почувствовали понимание, готовность депутатов совместно, конструктивно решать важнейшие задачи и обеспечивать комфортные, достойные условия жизни для наших граждан. Мы все очень рассчитываем, что это сотрудничество будет и дальше продолжено», – подчеркнула Оксана Демченко.

Оксана Демченко вручила региональные награды депутатам областной Думы. Знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью награждены Вячеслав Попов и Игорь Чернышенко. Почётная грамота Мурманской области вручена Владимиру Мищенко и Наталии Ведищевой. Почётной грамоты губернатора Мурманской области удостоен Юрий Шадрин. Благодарность губернатора Мурманской области вручена Леониду Лукичеву.

Благодарственные письма губернатора Мурманской области получили Игорь Найденов, Александр Шестак, Олег Черкашин.