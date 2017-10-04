Мурманская областная Дума запускает новую версию официального сайта регионального парламента

Основной информационный интернет-ресурс областной Думы был создан одиннадцать лет назад, при этом его оформление значительно не изменялось. За это время информационно-коммуникационные технологии перешли в новое качество, а технические возможности уверенно шагнули вперед.

Благодаря новому адаптивному веб-дизайну информация на сайте будет доступна пользователям на устройствах широкого спектра: компьютерах, смартфонах, планшетах, а понятная навигация поможет в быстром поиске необходимого материала.

В целом, основной интернет-ресурс областной Думы будет простым для восприятия, более удобным и доступным для пожилых людей и слабовидящих.

Специально для представителей масс-медиа появятся несколько новых информационных разделов и функций.

«Сегодня, когда электронная демократия стремительно набирает обороты, развиваются коммуникационные технологии, особенно важно, чтобы информация, исходящая от органов государственной власти способствовала развитию диалога с общественностью. Способы информирования населения и снижения индекса дистанции власти совершенствуются. И инструменты достижения этих задач должны быть максимально простыми, прозрачными, и современными. Мурманская областная Дума делает все необходимое, чтобы наша главная информационная площадка – сайт регионального парламента – в полной мере отвечал как запросам аудитории, так и уровню развития массовых коммуникаций», – отметил председатель Думы Сергей Дубовой.