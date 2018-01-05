Мурманская областная филармония приглашает маленьких северян на музыкально-литературный концерт с песочной анимацией «Алиса в стране чудес»

7 января в Мурманской областной филармонии cостоится музыкально-литературный концерт с песочной анимацией «Алиса в стране чудес» (г. Москва).

Мастер художественного слова Георгий Фетисов (г. Москва) увлекательно расскажет сказку «Алиса в стране чудес» под аккомпанемент живой музыки саксофона (Юрий Таштамиров, г. Москва) и органа (Олеся Кравченко, г. Москва), а в это же время перед зрителями на экране проектора оживут персонажи и герои сказки, создаваемые художником песочной анимации Лилии Чистиной (г. Москва) в режиме реального времени.