Мурманская область. Арктика05.01.18 10:00
Мурманская областная филармония приглашает маленьких северян на музыкально-литературный концерт с песочной анимацией «Алиса в стране чудес»
7 января в Мурманской областной филармонии cостоится музыкально-литературный концерт с песочной анимацией «Алиса в стране чудес» (г. Москва).
Мастер художественного слова Георгий Фетисов (г. Москва) увлекательно расскажет сказку «Алиса в стране чудес» под аккомпанемент живой музыки саксофона (Юрий Таштамиров, г. Москва) и органа (Олеся Кравченко, г. Москва), а в это же время перед зрителями на экране проектора оживут персонажи и герои сказки, создаваемые художником песочной анимации Лилии Чистиной (г. Москва) в режиме реального времени.
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
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