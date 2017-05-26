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Мурманская область. Арктика26.05.17 08:49

Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Диалоги королей: Бах и Вивальди»

27 мая в 17.00 в Мурманской областной филармонии  состоится концерт «Диалоги королей: Бах и Вивальди».

В исполнении московских музыкантов Маргариты Еськиной (орган) и Владимира Парунцева (блокфлейта) прозвучат шедевры мировой классики: Фантазия соль мажор, Токката и фуга ре минор, Адажио и Фуга до мажор, пьесы из оркестровых сюит  И.С. Баха и концерт «Зима» из цикла «Времена года», соната для флейты и бассо континуо до мажор А. Вивальди.

Маргарита Еськина – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных по классу органа и аспирантуры Российской академии музыки имени Гнесиных. Дипломант  международного конкурса органистов (Санкт-Петербург, 2005), лауреат открытого конкурса органистов (Санкт-Петербург, 2007), обладатель спецпремии «Надежда Отечества» Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева (Москва-Калининград, 2011), обладатель спецпремии «Torre di Babele» Международного конкурса молодых органистов «Soli Deo Gloria» (Москва, 2012).  С 2013 г. является участником ансамбля стариной музыки «PFEYFFER», специализирующегося на исполнении музыки Средневековья и Ренессанса.

Владимир Парунцев –  выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных по классу кларнета. С 2004 г. является основателем и руководителем ансамбля старинной музыки «PFEYFFER». Работу в этом ансамбле В. Парунцев совмещает с сольными концертами и педагогической деятельностью.

 

 

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