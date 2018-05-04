Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Музыкальный сувенир»

6 мая в концертном зале Мурманской областной филармонии состоится концерт «Музыкальный сувенир» в исполнении Станислава Ярошевского и Марии Макаренко. Начало в 18.00. Музыканты из Москвы включили в свою программу сочинения Баха, Вивальди, Бриччальди, Раттера, Бёма.

Мария Макаренко — представительница молодого поколения русских органистов, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат Международного конкурса фортепианных дуэтов в Монако (II премия, 2013), первая российская органистка, которая удостоилась чести играть на процессии у папы Римского в Ватикане.

Станислав Ярошевский не раз становился победителем и лауреатом крупных флейтовых конкурсов. С 2012 года он является солистом группы флейт Государственного академического Большого театра России.