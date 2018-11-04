Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Шубертиада»

5 ноября в 17:00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3, Музыкальная гостиная) выступит ансамбль «Серенада» с программой «Шубертиада».

Ансамбль «Серенада» - самый молодой коллектив филармонии, его первый концерт состоялся в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне в составе ансамбля с успехом дебютировал скрипач Артур Клочков - лауреат международных и всеросийских конкурсов, выпускник Мурманского колледжа искусств.

В исполнении Артура КЛОЧКОВА (скрипка), Андрея СКОРОХОДОВА (гитара) и Марины ПИСЬМЕНСКОЙ (альт) прозвучат Баркарола, Лесной Царь, Музыкальный момент, Ave Marıa и другие сочинения Франца Шуберта в переложении руководителя коллектива Дмитрия Гилева.

Актер Андрей Бобров украсит программу увлекательным рассказом о встречах друзей и поклонников таланта Ф. Шуберта, так называемых «Шубертиадах», на которых молодые люди пели, музицировали, читали стихи, танцевали… А главное, любили и ценили жизнь и умели ею наслаждаться.