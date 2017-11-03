Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт ансамбля «Эссе-Квинтет»

5 ноября в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Тангедия». В исполнении ансамбля «Эссе-Квинтет» прозвучат произведения Астора Пьяццолле, Ришара Гальяно и Альфреда Шнитке.

«Эссе-Квинтет» – один из самых титулованных в России ансамблей академического направления в исполнительстве на русских национальных инструментах. В репертуаре коллектива произведения мировой и русской классики, танго, рок, русская народная и современная авторская музыка.

Состав ансамбля «Эссе-Квинтет»: лауреаты международных конкурсов Кирилл Евсеев (балалайка-прима), Дмитрий Гоголев (домра малая, домра-альт),

Ксения Евсеева (аккордеон), Михаил Крылов (аккордеон) и Владислав Игнатьев (балалайка-контрабас).