Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама»

21 июня в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама». В исполнении хора Валаамского монастыря прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной воин, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.

Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание, посредством создания, концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.

Гастроли хора Валаамского монастыря пройдут в городах Мурманской области: 22 июня - в Североморске, 23 июня – в Апатитах, 24 июня – в Кировске, 25 июня – в Ковдоре, 26 июня – в Кандалакше.