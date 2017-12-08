Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт московского дуэта Сергея Говорова и Олеси Кравченко

В рамках фестиваля «Рождественские встречи» 10 декабря в Мурманской областной филармонии состоится концерт московского дуэта Сергея Говорова и Олеси Кравченко. В исполнении саксофониста Сергея Говорова и органистки Олеси Кравченко прозвучат произведения Иоганна Баха, Луи Маршана, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган ассоциируется с духовной музыкой, саксофон - с джазовой. Сергей и Олеся создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьезные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.