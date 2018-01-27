Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «О чем поют мужчины»

28 января в Мурманской областной филармонии состоится концерт «О чем поют мужчины». Группа «PlusFive» - пять молодых музыкантов, представляющих слушателям мировые хиты различных музыкальных направлений a cappella. В их репертуаре есть многое - от джаза и зарубежной поп-музыки до песен российской эстрады XX и XXI веков.

Ансамбль был основан в Санкт-Петербурге в 2012 году. В составе «PlusFive» пять вокалистов: Алексей Ворошень, Александр Макаров, Никита Волков, Владимир Мгерян и Даниил Капусто. Квинтет не перестает искать новые решения в вокальной музыке и активно использует имитацию музыкальных инструментов - битбокс.