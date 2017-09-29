Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Оперетта - любовь моя!»

Вася Губернатор не хотела бы зайти в школу и посмотреть как дети в 21 веке учатся? Или очередной отчёт для галочки? Теплица полуразрушенная может быть её стоило демонтировать или ждём, когда дети там инва Комментарий к новости: Подарили школе новый стадион

Александр Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме Комментарий к новости: Подкармливать дворняжек запрещается!