Мурманская область. Арктика23.03.18 07:00
Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Шедевры камерной музыки»
24 марта Музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится концерт «Шедевры камерной музыки». Гостями филармонии будут московские музыканты скрипач Владимир Таланов и пианист Александр Кондратьев. В программе их выступления - сонаты для скрипки и фортепиано Эдварда Грига №№ 1-3.
Владимир Таланов - профессор и заведующий кафедры квартета в Государственной классической академии им. Маймонида. Александр Кондратьев в 90-х гг. был директором Мурманской филармонии, руководителем известного ансамбля "Мурманск-классик-трио".
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