Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Шедевры камерной музыки»

24 марта Музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится концерт «Шедевры камерной музыки». Гостями филармонии будут московские музыканты скрипач Владимир Таланов и пианист Александр Кондратьев. В программе их выступления - сонаты для скрипки и фортепиано Эдварда Грига №№ 1-3.

Владимир Таланов - профессор и заведующий кафедры квартета в Государственной классической академии им. Маймонида. Александр Кондратьев в 90-х гг. был директором Мурманской филармонии, руководителем известного ансамбля "Мурманск-классик-трио".