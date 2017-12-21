Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Сказки Венского леса»

В рамках фестиваля «Рождественские встречи» 23 декабря в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Сказки Венского леса». В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством московского дирижера Эдуарда Дядюры прозвучат музыкальные произведения Иоганна Штрауса. Солисты: Людмила Лаврентьева (сопрано) и Андрей Макаров (баритон).

В концерте также примут участие солисты ансамбля бального танца «Ювента» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.