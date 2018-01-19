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Мурманская область. Арктика19.01.18 11:50

Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Зимняя фантазия в стиле…»

21 января  в Мурманской областной филармонии  состоится концерт «Зимняя фантазия в стиле…». В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Андрея Медведева из Санкт-Петербурга прозвучат популярные эстрадные песни. Солисты – артисты филармонии и студенты колледжа искусств (вокал).

Андрей Медведев – композитор, аранжировщик, сотрудничавший со многими петербургскими композиторами. Помимо исполнения оркестровых произведений, он очень тонкий аккомпаниатор таких известных артистов, как Лариса Луста, Сергей Захаров, Эдуард Хиль, Сергей Пенкин, Людмила Сенчина, Елена Ваенга, Сергей Рогожин и других. Он неоднократно принимал участие в концертах Санкт-Петербургского конкурса исполнителей романса «Весна романса» и «Осень романса».

 

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