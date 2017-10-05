Мурманская областная филармония приглашает северян на моноспектакль «Пиковая дама»

7 октября в Мурманской областной филармонии состоится моноспектакль «Пиковая дама». Актёр театра и кино, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев представит свой вариант прочтения знаменитой пушкинской «Пиковой дамы». Невероятная энергетика Евгения Князева и умение владеть собственным голосом превращает прочтение прозы в моноспектакль.

Стоя у микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гипнотизирует зрителя. Благодаря мастерству и изобретательности артиста, на глазах изумленной публики оживают знаменитые пушкинские образы – старая графиня, скромная Лизонька, и, разумеется, раздираемый противоречиями Герман.

Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника – все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт.