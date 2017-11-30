Мурманская областная филармония приглашает северян на рождественский концерт

2 декабря в рамках фестиваля «Рождественские встречи» на сцене Мурманской областной филармонии состоится рождественский концерт. В исполнении норвежского инструментального трио Гьермунда Ларсена (норвежская скрипка, рояль, контрабас) прозвучат музыкальные произведения с элементами фолкмузыки и джаза, жанра блюграсс и барокко.

Когда скрипач Гьермунд Ларсен получил премию Grappasdebutantpris и контракт на издание диска в 2007 году, он уже был популярным и опытным музыкантом и композитором. Он является одним из самых талантливых музыкантов Норвегии, не боится экспериментировать, выступать на сценах любого формата. Его мастерство – это фантастическая музыкальная широта и глубина.

Любимое детище Гьермунда Ларсена – его Трио. Вместе с пианистом Андреасом Утнемом и контрабасистом Сондре Мейсфьордом они создают музыку, которая волшебным образом превращает выступления трио во что-то невообразимо прекрасное и одухотворенное. Звучание трио – совершенно уникальное явление.

Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких премий «Spellemannspris» в разных номинациях. Последняя премия была получена трио в феврале 2017 года.