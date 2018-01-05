Мурманская область. Арктика05.01.18 10:30
В представлении примут участие артисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано), Елена Тимофеева (фортепиано), Елена Харинова (флейта), Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра альт), а также хор Детской музыкальной школы №
5 г.Мурманска.
Мурманская областная филармония ждёт маленьких северян на новогоднее представление «Музыкальный переполох»
8 января в Мурманской областной филармонии состоится новогоднее представление «Музыкальный переполох». Вместе с ведущим Андреем Бобровым - сказочником - маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать Нотки, похищенные с нотного стана холодным злым ветром. Ребята будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и встретят Деда Мороза.
В представлении примут участие артисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано), Елена Тимофеева (фортепиано), Елена Харинова (флейта), Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра альт), а также хор Детской музыкальной школы №
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
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