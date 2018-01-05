Мурманская областная филармония ждёт маленьких северян на новогоднее представление «Музыкальный переполох»

8 января в Мурманской областной филармонии состоится новогоднее представление «Музыкальный переполох». Вместе с ведущим Андреем Бобровым - сказочником - маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать Нотки, похищенные с нотного стана холодным злым ветром. Ребята будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и встретят Деда Мороза.

В представлении примут участие артисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано), Елена Тимофеева (фортепиано), Елена Харинова (флейта), Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра альт), а также хор Детской музыкальной школы № 5 г .Мурманска.