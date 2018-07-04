Мурманская областная научная библиотека – участник рыбного фестиваля «Дары моря»

С 5 по 7 июля Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека станет участником рыбного фестиваля «Дары моря».

5 и 6 июля участники рыбного фестиваля смогут познакомиться с изданиями из фонда главной библиотеки региона. Будут представлены красочные альбомы, посвященные рыбным ресурсам, истории рыбной кухни, рецептуре рыбных блюд. Также мурманчане смогут увидеть научно-популярные издания, ставшие уже библиографической редкостью: материалы экспедиции научно-промысловых исследований Мурмана начала 20 века и справочники промысловика середины прошлого века, плакаты, художественную литературу, словарь пословиц и поговорок о море и многие другие интересные издания.

7 июля на своей площадке библиотека представит информационно-развлекательную программу «Клёвое место». В программе этого дня – электронная викторина «Северная Помориана», посвященная поморским названиям рыбы, судов, ветров; игра по вылову книжных презентов; мастер-класс «Морские фантазии в технике оригами»; презентация электронного абонемента и вручение паролей для доступа к лучшим электронным библиотекам России. Праздничное настроение на площадке будут создавать записи песен о море и моряках из фонда библиотеки.