Мурманская областная научная библиотека и Государственный архив Мурманской области заключили договор о сотрудничестве

Директор Мурманской областной научной библиотеки Светлана Баскакова и директор Государственного архива Мурманской области Наталья Раструба подписали договор о сотрудничестве.

В рамках соглашения будет организовано взаимодействие учреждений по созданию и размещению электронных копий материалов из фонда научно-справочной библиотеки Государственного архива. Цифровые копии пополнят коллекции электронной библиотеки «Кольский Север».

Электронная библиотека «Кольский Север» – ресурс, созданный Мурманской областной научной библиотекой. Включает издания по истории, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни региона. «Кольский Север» содержит более 5,5 тысячи книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и сборников, периодических изданий о Мурманской области.

Все материалы доступны пользователям сети Интернет на сайте www.kolanord.ru.

Кроме того, в фонд библиотеки было передано издание, подготовленное Государственным архивом Мурманской области к юбилейным датам: 100-летию государственной архивной службы России и 80-летию образования Мурманской области – «Путеводитель по фондам ГАМО». Это первая публикация, содержащая полную информацию о составе фондов учреждений, организаций и предприятий личных фондов и архивных коллекций на протяжении всей истории Мурманской области.

Также руководители учреждений обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов.