Мурманская областная научная библиотека начинает акцию «От древней Руси до новой России!»

С 1 по 8 ноября в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, III этаж, Зал электронных ресурсов) будет проходить информационная акция «От древней Руси до новой России!».

Акция посвящена государственному празднику нашей страны – Дню народного единства и 405-летию подвига Ивана Сусанина. Для посетителей библиотеки подготовлена обширная и интересная программа.

Обзор цифровой коллекции Президентской библиотеки «Преодоление Смуты на Руси» позволит составить представление о внутри- и внешнеполитической ситуации в России на рубеже XVI-XVII веков. В коллекцию входят документы и материалы, отражающие состояние Московского государства накануне и во время Смуты, борьбу различных политических сил за московский престол и народное движение против завоевателей. Участники акции совершат видео-экскурсию по выставке «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре», подготовленной Президентской библиотекой. Представленные на выставке экспонаты рассказывают о событиях и деятелях Смутного времени и процессе формирования исторической памяти русского народа.

Национальные герои, полководцы, руководители ополчения, государственные и военные деятели будут представлены на виртуальной выставке-портрете «Герои Смутного времени».

Любой желающий сможет проверить свои знания в виртуальной игре «Угадай героя», а также расставить в правильной хронологии даты Смутного времени на Руси.

Для молодежи подготовлена интеллектуальная командная игра «Мы едины, мы – Россия», а также викторина «Сделано в России», в которой посетители узнают о выдающихся достижениях россиян.

В ходе информационной акции посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России и получат полезную информацию о государственном празднике страны.