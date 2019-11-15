Мурманская областная научная библиотека одержала победу во Всероссийском конкурсе «К 100-летию Д.А. Гранина»

В номинации «Выставки» первое место присуждено виртуальной экспозиции «По следу «Зубра» Мурманской областной научной библиотеки.

Виртуальная выставка – это коллективная работа специалистов библиотеки: Юлии Мосеевой, Елены Павловой, Ольги Серовой и Ольги Уринцовой. Выставка создана по оригинальному дизайну с включением мультимедийных эффектов и аудиовизуальных материалов.

13 ноября в рамках Всероссийской конференции «Даниил Гранин: жизнь, творчество, служение» в Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса для библиотек «К 100-летию Д. А. Гранина». Конкурс был организован Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российской национальной библиотекой при поддержке Секции по чтению Российской библиотечной ассоциации. Всего на конкурс поступили 342 работы из 69 регионов Российской Федерации.

С виртуальной выставкой «По следу «Зубра» можно познакомиться на сайте Мурманской областной научной библиотеки.